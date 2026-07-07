Belgio show, 4-1 agli Usa e ai quarti c'è la Spagna: fuori KDB, in gol Lukaku
Il Belgio conquista con autorità l'accesso ai quarti di finale del Mondiale, superando gli Stati Uniti con un netto 4-1 al termine di una gara ricca di occasioni e colpi di scena. La formazione guidata dal commissario tecnico Garcia sblocca il risultato grazie a Charles De Ketelaere, bravo a trovare la rete che indirizza subito la sfida sui binari favorevoli ai Diavoli Rossi. Gli americani, però, non si arrendono e riescono a ristabilire l'equilibrio con una punizione battuta da Tillman e deviata dalla barriera, che sorprende l'estremo difensore belga. La gioia della nazionale statunitense dura pochissimo: appena due minuti più tardi è ancora De Ketelaere, questa volta con un preciso colpo di testa, a firmare il nuovo vantaggio del Belgio.
Belgio in controllo, gli Usa cedono nel finale
Nella ripresa il Belgio gestisce il possesso e chiude definitivamente i conti con il gol di Vanaken, favorito da una clamorosa incertezza del portiere statunitense Freese, protagonista di una papera che spalanca la strada al 3-1. Nel recupero arriva anche il poker firmato da Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, che mette il sigillo su una prestazione convincente della selezione di Garcia. Big Rom era entrato a gara in corso. Novanta minuti in panchina invece per De Bruyne. Venerdì quarti di finale contro la Spagna.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro