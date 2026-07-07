Belgio show, 4-1 agli Usa e ai quarti c'è la Spagna: fuori KDB, in gol Lukaku

Belgio show, 4-1 agli Usa e ai quarti c'è la Spagna: fuori KDB, in gol LukakuTuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino
Show del Belgio in America: la nazionale di Garcia batte 4-1 gli Usa e vola ai quarti dove affronterà la Spagna. In gol Lukaku. Out De Bruyne

Il Belgio conquista con autorità l'accesso ai quarti di finale del Mondiale, superando gli Stati Uniti con un netto 4-1 al termine di una gara ricca di occasioni e colpi di scena. La formazione guidata dal commissario tecnico Garcia sblocca il risultato grazie a Charles De Ketelaere, bravo a trovare la rete che indirizza subito la sfida sui binari favorevoli ai Diavoli Rossi. Gli americani, però, non si arrendono e riescono a ristabilire l'equilibrio con una punizione battuta da Tillman e deviata dalla barriera, che sorprende l'estremo difensore belga. La gioia della nazionale statunitense dura pochissimo: appena due minuti più tardi è ancora De Ketelaere, questa volta con un preciso colpo di testa, a firmare il nuovo vantaggio del Belgio.

Belgio in controllo, gli Usa cedono nel finale

Nella ripresa il Belgio gestisce il possesso e chiude definitivamente i conti con il gol di Vanaken, favorito da una clamorosa incertezza del portiere statunitense Freese, protagonista di una papera che spalanca la strada al 3-1. Nel recupero arriva anche il poker firmato da Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, che mette il sigillo su una prestazione convincente della selezione di Garcia. Big Rom era entrato a gara in corso. Novanta minuti in panchina invece per De Bruyne. Venerdì quarti di finale contro la Spagna. 