Podcast Maglia Napoli centenario, Marra: "Sono tutte belle, ma per me la migliore è quella del '91-'92"

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Il giornalista e scrittore Bruno Marra si sofferma sulle maglie della storia del Napoli, nel giorno della presentazione della nuova.

Bruno Marra, giornalista e scrittore, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Nuova maglia? Faccio una premessa: non sono particolarmente legato alla materia. Per me le maglie del Napoli sono tutte belle e, più che la divisa, ricordo la stagione. La maglia più bella è sempre quella che deve arrivare, così come per un calciatore la partita più difficile è sempre la prossima. Se però devo scegliere solo per lo stile, senza legarla ai risultati, dico quella della stagione 1991-92, firmata Umbro. Aveva un colletto all'inglese con due bottoni, era elegantissima. Ero agli inizi della carriera da giornalista e partecipai alla presentazione a Campo Paradiso: era così bella che non la usavo per giocare a calcio, ma per uscire la sera. Poi con l'era De Laurentiis ogni maglia ha avuto anche un valore simbolico, perché rappresentava la rinascita del Napoli."

Il Mondiale sta raccontando un calcio diverso rispetto al passato?

"Assolutamente sì. La partita tra Brasile e Norvegia è stata emblematica. La Norvegia è scesa in campo con un'identità precisa, mentre il Brasile si è adattato all'avversario. È il segno dei tempi: oggi ci sono nazionali che uniscono tecnica, tattica e organizzazione. Io sto tifando Norvegia fin dall'inizio del torneo perché rappresenta un calcio innovativo."

C'è qualche giocatore che ti ha colpito particolarmente?

"Se potessi prendere un giocatore per il Napoli sceglierei senza dubbio Berg, il centrale difensivo della Norvegia. È un calciatore molto forte. Ma tutta la squadra mi entusiasma: ha un centrocampo di qualità e interpreta il calcio in maniera moderna."