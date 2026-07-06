Podcast Atzori: "Non capisco lo scetticismo su Allegri! Lo metto al pari di Conte e Spalletti"

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Gianluca Atzori parla a Radio Tutto Napoli del suo ex compagno di squadra Massimiliano Allegri, di Alessandro Buongiorno e non solo.

Gianluca Atzori, allenatore ed ex compagno di squadra di Massimiliano Allegri, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Allegri ha una personalità straordinaria, un grande carisma e idee molto chiare. È un allenatore che conosce benissimo il calcio e saprà trasmettere subito la sua mentalità alla squadra."

C'è molto scetticismo attorno ad Allegri. Lo condividi?

"No, sinceramente non lo capisco. È vero, l'ultima stagione al Milan non è stata positiva, ma stiamo parlando di uno degli allenatori che ha vinto di più in Serie A. Ricordo che anche quando arrivò Conte al Napoli, dopo Spalletti, si dicevano le stesse cose. Poi sappiamo tutti com'è andata. Per me Allegri è allo stesso livello di Conte e Spalletti. Se il Napoli gli darà fiducia, farà un grandissimo campionato."

Molti criticano il suo stile di gioco. Da allenatore come lo giudichi?

"Allegri è cresciuto tantissimo nel corso della carriera, soprattutto negli anni alla Juventus, dove ha consolidato la sua idea di calcio. Può piacere oppure no, ma i risultati parlano per lui. La qualità migliore che gli riconosco è la gestione del gruppo: sotto questo aspetto è straordinario. Poi in campo propone il suo calcio, che può essere opinabile, ma se oggi è tra gli allenatori più rispettati d'Europa è perché ha ottenuto risultati importanti."

Potrà rilanciare giocatori come Lukaku e De Bruyne?

"Credo di sì, ma la prima cosa da capire è un'altra: questi due ragazzi vogliono davvero restare a Napoli? Questo è il punto fondamentale. Se hanno la volontà di continuare il progetto, Allegri saprà gestirli benissimo. Parliamo di due grandi campioni e di grandi professionisti. Se ci saranno le motivazioni giuste, possono rappresentare un valore aggiunto enorme per il Napoli."

Da ex difensore, come giudichi la stagione di Alessandro Buongiorno?

"Per me resta un difensore fortissimo. Quando l'ho visto emergere mi ha impressionato tantissimo, proprio come ha impressionato chi lo ha portato a Napoli. Non credo abbia improvvisamente dimenticato come si gioca a calcio. Evidentemente è stata una stagione particolare e ci saranno stati motivi che da fuori non possiamo conoscere. Magari ha inciso l'infortunio, magari qualche problema fisico o mentale."

Cosa deve fare Allegri per recuperarlo?

"Buongiorno va recuperato perché trovare difensori italiani del suo livello è difficilissimo. Deve ritrovare serenità, attenzione e motivazioni. L'anno scorso ha commesso errori che non erano da lui: guardandolo pensavo anch'io 'ma cosa gli è successo?'. Però sono convinto che quella sia stata soltanto una stagione storta. Se torna il vero Buongiorno, il Napoli ritroverà un difensore di altissimo livello."