Benitez: "Senza rigore fallito da Higuain e con finale EL sarebbero potuti arrivare altri campioni"

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport del passato e dei suoi ex calciatori: "Scudetto? Per gli azzurri sarebbe un traguardo incredibile perché la storia dice che vincere lì è più difficile che a Milano e sono orgoglioso che tra i miei 13 titoli, 2 li abbia conquistati col Napoli. Gli equilibri sono troppo sottili, sarà un finale incerto fino all’ultimo dove Milan, Napoli e Inter hanno le stesse possibilità. Credo che la Juve ormai sia fuori dai giochi, ma sono certo che andrà in Champions.

A Napoli sono rimasto più tempo rispetto a Milano. È una questione di “legacy”, come dicono gli inglesi, ed è stata più marcata: Insigne, Mertens e Koulibaly sono ancora importanti.

Il rigore sbagliato da Higuain contro la Lazio, il mancato arrivo di Mascherano. Dove sarebbe potuta arrivare quella squadra? "Chi può dirlo. Io guardo sempre avanti ma con un altro anno in Champions e la vittoria dell’Europa League dopo un’eliminazione discutibile, avremmo avuto più risorse da investire e una continuità progettuale. Potevamo attirare altri campioni ed essere più competitivi. Spesso nei giudizi si sottovaluta il peso di un episodio".