Bilancio Napoli 2025-26: utile di 2mln grazie a boom sponsor, Osimhen e contenzioso IMG

Il Napoli chiude il bilancio 2025/26 con un fatturato mai raggiunto prima e 2,2 milioni di utile. Crescono però monte ingaggi e debiti per il mercato.

Il Napoli non aveva mai fatturato così tanto nella propria storia. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2026 certifica un nuovo primato per il club di Aurelio De Laurentiis, con un valore della produzione di 384,3 milioni di euro, contro i 290,8 milioni dell'anno precedente. Superato anche il record di 359,2 milioni stabilito nella stagione del terzo scudetto. A trainare la crescita sono stati soprattutto il ritorno in Champions League, le plusvalenze e lo sviluppo commerciale. Il risultato finale torna positivo: 2,2 milioni di utile netto, dopo la perdita di 21,4 milioni registrata nel 2024/25.

Napoli, i numeri del bilancio 2026: ricavi record, ingaggi in aumento e il nodo stadio

Secondo l'analisi dei documenti ufficiali pubblicata da Calcio e Finanza, i diritti televisivi hanno fruttato 133 milioni, di cui 49,5 dalle competizioni UEFA. Fondamentali anche le plusvalenze per 102,7 milioni, con la cessione di Osimhen che da sola ne ha generate 73,2. A questi introiti si aggiungono 19,3 milioni legati al risarcimento della vicenda IMG: una componente straordinaria legata all’accordo transattivo raggiunto dalla Lega Serie A sul contenzioso relativo ai diritti audiovisivi internazionali con IMG. Il dato strutturale più incoraggiante riguarda stadio e attività commerciali: i ricavi combinati sono passati dai 49,3 milioni del 2022 ai 109,7 milioni del 2026. Per crescere ulteriormente, però, resta centrale il progetto di un nuovo impianto.

Napoli, i costi aumentano

L'altra faccia del bilancio è rappresentata dai costi. Quelli della produzione salgono a 373,3 milioni, mentre il personale pesa per 172,3 milioni, anche per effetto degli investimenti effettuati durante la gestione Conte. Crescono inoltre i debiti complessivi, arrivati a 353 milioni, di cui circa 263 legati al calciomercato. Restano comunque consistenti le disponibilità liquide, pari a 172,9 milioni, e il patrimonio netto positivo per 192,4 milioni. Il Napoli, dunque, chiude un esercizio da record sul fronte dei ricavi, ma con una struttura dei costi sempre più impegnativa. Una fotografia che racconta la crescita economica del club, ma anche la necessità di consolidarla nel tempo.