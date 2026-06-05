Podcast Rios-Napoli, Tmw: "Il Benfica lo cede a buon prezzo e Anguissa andrà via..."

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Calciomercato Napoli, non è Adrien Rabiot la priorità a centrocampo per sostituire Zambo Anguissa: è viva la pista Richard Rios

Raimondo De Magistris, giornalista di TuttoMercatoWeb.com, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli ha fatto il punto sul mercato degli azzurri a partire dal centrocampo: "Rabiot è un fedelissimo di Allegri e se potesse se lo porterebbe dietro, però oggi non c'è una trattativa in corso e non è comunque il profilo preferito del Napoli. Ce ne sono altri. Il Napoli da più di un anno segue Richard Rios e questa è una pista che resta possibile anche per quest'estate: il Benfica può venderlo anche a cifre ragionevoli. Sicuramente un centrocampista arriverà perché l'avventura di Anguissa mi sembra ai titoli di coda".

Il vice Di Lorenzo resta una priorità assoluta del mercato del Napoli?

"Assolutamente sì. Di fatto non esistono vere alternative a Di Lorenzo. Negli altri ruoli il Napoli ha quasi sempre due giocatori affidabili, mentre lì c'è una carenza evidente. Mazzocchi si è dimostrato un buon gregario, ma probabilmente non all'altezza di un Napoli che punta ai primi posti. Per questo si cerca un'alternativa più giovane, di prospettiva, un giocatore che magari nel giro di uno o due anni possa anche raccogliere l'eredità di Di Lorenzo. È uno degli interventi che il Napoli avrebbe fatto a prescindere dall'allenatore e dal budget".

Tra i pali può cambiare qualcosa? Oggi chi è più vicino all'addio tra Meret e Milinkovic-Savic?

"Milinkovic-Savic ha giocato molto più di Meret nell'ultima stagione. Meret ha un solo anno di contratto, mentre Milinkovic ne ha uno più lungo. L'alternanza non è piaciuta particolarmente a Milinkovic, che vorrebbe essere il titolare indiscusso di una grande squadra. Se il progetto è continuare con due portieri che si alternano, questa prospettiva non lo entusiasma. Per questo il Napoli è disposto ad ascoltare offerte per lui. Va ricordato che Milinkovic era una precisa richiesta di Conte. Il Napoli, però, ha vinto due scudetti con Meret tra i pali e lui ha dimostrato di essere un portiere da titolo. Oggi, nell'entourage di Meret, c'è grande tranquillità sulla permanenza a Napoli. La situazione più calda riguarda Milinkovic-Savic. Poi il mercato può cambiare tutto: se domani arriva un'offerta da venti milioni per Meret, il discorso cambia. Ma allo stato attuale lo scenario più probabile è Meret titolare con un vice giovane da far crescere alle sue spalle".