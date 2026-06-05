Podcast Sindaco Castel di Sangro: "Museo trofei nel PalaSport. Allegri? Prima curiosità legata a data ritiro"

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Angelo Caruso a Radio Tutto Napoli: attesa per il ritiro di Castel di Sangro, museo dei trofei, centenario azzurro e curiosità sul nuovo allenatore.

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Come immagini il prossimo ritiro del Napoli a Castel di Sangro, considerando anche il Mondiale per Club e i tanti possibili volti nuovi?

"Ogni anno, se riflettiamo sul passato, abbiamo sempre avuto qualche bella novità, qualche elemento che ha reso particolarmente attrattivo il ritiro. Anche quest'anno sarà così. Immaginate la visione dei trofei che verranno portati qui, con il museo dedicato alle conquiste del Napoli. Se ci aggiungiamo poi la ricorrenza del centenario, che ormai tutti identificano con il primo agosto, e la coincidenza con il compleanno del club, abbiamo due elementi che attireranno molta attenzione. Tutto questo, insieme alla curiosità per i nuovi giocatori e per la nuova squadra, darà motivazioni importanti per un afflusso che credo sarà più o meno simile a quello degli altri anni."

Il centenario sarà celebrato durante tutto l'anno, ma il primo agosto avrà inevitabilmente un significato particolare?

"Quello è un modo per cercare di estendere la ricorrenza per tutto l'anno. Però c'è poco da fare: sulla coincidenza delle date ci sarà una particolare attenzione. È inevitabile."

Ti aspetti un'amichevole di prestigio proprio in occasione del centenario?

"Non lo so, questo potrebbe anche essere. Però credo che le squadre invitate siano sempre di buon livello. Non dimentichiamo che il Girona è venuto per due anni consecutivi ed è una squadra importante. Poi anche loro si sono affidati alla scaramanzia: sono tornati in Abruzzo perché l'anno precedente era andata bene. Vedremo cosa accadrà quest'anno."

Che impressione ti ha fatto il nome del nuovo allenatore del Napoli?

"Voi immaginate una cosa: appena sento il nome del nuovo allenatore, la prima curiosità è andare a vedere quando è nato e controllare se compie gli anni durante il ritiro. Ormai mi è venuto spontaneo. Affidiamoci sempre alla coincidenza e alla scaramanzia. Gattuso si è portato la Coppa Italia, Spalletti e Conte hanno vinto lo Scudetto. Allora a questo punto ognuno che arriva qui, tutto sommato, ha buone possibilità di vittoria."

Con Allegri c'è anche la curiosità legata alla sua passione per i cavalli.

"Ho saputo che ha questa passione molto spiccata per i cavalli. Noi, tra l'altro, stiamo riaprendo il maneggio. Quindi, da questo punto di vista, potrebbe trovarsi bene."

Puoi anticiparci qualcosa sul museo dei trofei che sarà allestito durante il ritiro?

"Questo lo possiamo anticipare. Lo spazio all'interno del palazzetto sarà più ampio, perché si eviteranno alcune strutture che l'anno scorso non hanno avuto una grande utilizzazione. Ci sarà l'area destinata allo store, quella dedicata al food e alla somministrazione di bevande. Tutto il resto sarà una vera e propria galleria dei trofei. Ci sarà anche la possibilità di scattare fotografie. Certo, assolutamente sì."

Per i tifosi ci saranno modalità simili a quelle degli anni passati per assistere agli allenamenti?

"Più o meno andremo avanti con le modalità degli scorsi anni. Da questo punto di vista non ci saranno particolari cambiamenti."