Alisson Santos è del Napoli! E' stato riscattato dallo Sporting: il comunicato
E' ufficiale: Alisson Santos diventa a tutti gli effetti un nuovo attaccante del Napoli. L'esterno brasiliano viene riscattato dal club azzurro, che sul proprio sito ufficiale ha comunicato di aver esercitato il diritto di opzione dallo Sporting. Di seguito la nota ufficiale della SSCNapoli.
"La SSC Napoli comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal.
Il 10 febbraio il suo esordio in maglia azzurra, in occasione del match di Coppa Italia contro il Como, in cui ha realizzato uno dei calci di rigore. Cinque giorni più tardi è andato a segno nella partita del Maradona al cospetto della Roma, fissando il punteggio sul 2-2. Ha disputato quindici partite, siglando quattro reti e mettendosi in mostra con una serie di prestazioni di livello elevatissimo.
Congratulazioni, Alisson!".
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