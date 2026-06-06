Zerbin può partire! Sky: Mazzarri lo vuole con lui all'Iraklis Salonicco

vedi letture

Spunta una squadra a sorpresa per Alessio Zerbin: il calciatore di proprietà del Napoli è stato richiesto dal suo ex allenatore Walter Mazzarri, appena trasferitosi in Grecia all'Iraklis Salonicco. Lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, secondo il quale l'esterno classe 1999 non sarebbe pienamente convinto della destinazione.

Zerbin, le ultime tre avventure in prestito

Alessio Zerbin è reduce da due stagioni e mezzo in prestito, essendo ancora di proprietà del Napoli. La seconda parte della stagione 2023/24 al Monza senza trovare molto spazio, l'annata succesiva al Venezia con sole 18 presenze e l'ultima all Cremonese dove il minutaggio è stato maggiore, ben 32 presenze in campionato. In tutti e tre i casi nel trasferimento a titolo temporaneo era inserito un obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A: nessuna di queste squadre ha mai centrato la salvezza, così Zerbin è ancora legato al Napoli.