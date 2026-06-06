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Calendario Serie A, Il Mattino: "Il Napoli riparte da Genova"
"Serie A. Il Napoli riparte da Genova", scrive così Il Mattino nella prima pagina odierna, presentando il calendario degli azzurri per la stagione 2026/27. Il sommario: "Esordio il 23 agosto, poi i match Champions contro Inter e Como". Di seguito la prima pagina integrale.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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