Caccia al partner di Koulibaly: per la Champions serve ritrovare il miglior Manolas

Il Napoli ha vissuto mesi travagliati non solo per le assenze in attacco. Anche in difesa non sono mancati infortuni, lunghe indisponibilità per Covid ed anche cali di forma evidenti che hanno rimescolato continuamente le carte portando Gattuso ad oggi a non avere ancora definito la coppia di centrali difensivi titolare. Sulla carta il partner di Koulibaly è Manolas (ed anche i numeri la indicano come coppia migliore, almeno stando ai gol subiti, appena 0,8 di media con loro in campo), ma anche quest'anno il greco ha dovuto fare i conti con diversi infortuni ed è finito poi in panchina contro la Juventus dopo i due errori nel match col Crotone.

Gattuso a Torino ha dato fiducia a Rrahmani - a sua volta reduce da un infortunio - ma le risposte non sono state all'altezza, mostrando limiti soprattutto sul piano della velocità in una gara che dopo il gol dei bianconeri s'è aperta con tanti attacchi a campo aperto. Per il match contro la Sampdoria, il tecnico del Napoli potrebbe cambiare ancora. Considerando Maksimovic in scadenza e anche lui non apparso al top nelle ultime gare, dovrebbe toccare a Manolas far coppia con Koulibaly, considerando anche l'importanza della velocità dell'ex Roma sulle prevedibili ripartenze blucerchiate. Nella corsa Champions, Gattuso ha bisogno di ritrovare il miglior Manolas.