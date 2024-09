Cagliari-Napoli, tutte le info: probabili formazioni, arbitro, orario e dove vederla in tv

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla prossima partita di campionato forte dell'entusiasmo tornato alle stelle: il 3-0 netto al Bologna e la rimonta in extremis sul Parma hanno ridato morale alla squadra azzurra che ora vuole mettere in fila la terza vittoria consecutiva, che manca da un anno mezzo. Davanti a sè i partenopei domani troveranno il Cagliari di Davide Nicola: una formazione compatta che sfrutterà la spinta del pubblico e l'aggressività per girare il trend della gara a proprio favore. Sin qui i rossoblu non hanno ancora trovato i tre punti: due pareggi contro Roma e Como e un ko all'ultima contro il Lecce: adesso con il nuovo acquisto Gianluca Gaetano nonché ex di giornata, la compagine rossoblu cercherà il primo successo in questa Serie A.

Statistiche - Il Napoli ha perso solo uno degli ultimi 26 incroci contro il Cagliari: la sconfitta casalinga per 1-0 con gol di Lucas Castro. L'ultimo k.o. degli azzurri in trasferta contro i rossoblu risale persino al 19 aprile 2009, quando la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri battè i partenopei 2-0. L'attaccante dei sardi Zito Luvumbo è a secco di gol dallo scorso 25 febbraio, quando trovò la rete proprio contro il Napoli. In queste prime tre giornate di Serie A, la formazione di Nicola è tra quelle che spezzano di più il gioco: al sesto posto per falli commessi e sesti anche per ammonizioni ricevute. Il Napoli è la squadra che ha effettuato più tiri sin qui in Serie A: ben 59 le conclusioni tentate dai ragazzi di Conte. L'attaccante azzurro Romelu Lukaku ha nel Cagliari la sua vittima preferita nel campionato italiano dopo il Genoa; inoltre il belga è andato in rete in tutte le tre trasferte giocate in carriera all'Unipol Domus.

Le ultime sul Napoli

Ad oggi negli azzurri non risulta alcun indisponibile, fatta eccezione per Mario Rui che è fuori dalla lista Serie A. Infatti anche Kvaratskhelia ha recuperato dalla botta alla caviglia, di cui aveva parlato Conte in conferenza stampa. Così il tecnico del Napoli studia il suo 3-4-2-1: confermato in blocco il pacchetto arretrato con Meret tra i pali e davanti a lui Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno. Sulle corsie laterali Mazzocchi e Olivera sono i favoriti per partire titolari, ma c'è Spinazzola che può strappare una maglia ad uno dei due; in mezzo invece dovrebbero ancora giocare Anguissa e Lobotka, ma occhio alla sorpresa McTominay al posto del camerunese. Il terzetto offensivo può regalare sorprese: Kvara dovrebbe appunto stringere i denti, mentre è ballottaggio dall'altro lato tra Politano e David Neres (con il primo in vantaggio); Cagliari sarà l'occasione per il debutto dal primo minuto di Romelu Lukaku.

Le ultime sul Cagliari

L'unico giocatore ai box nei rossoblu è Prati che è fuori dalla lista dei convocati, per il resto anche Nicola non dovrebbe adoperare grossi stravolgimenti. Tra i pali ancora Scuffet con Zappa (in pole su Palomino), Mina e l'ex Luperto a fare da guardia; sugli esterni di centrocampo può debuttare Zortea che è in vantaggio su Azzi, mentre la corsia mancina è affidata ad Augello. In mediana non si toccano Marin e Deiola, atteso poi l'esordio in grande stile di Gaetano che agirà o da interno di centrocampo o più avanzato alle spalle della punta. In attacco pronto il tandem Luvumbo-Piccoli, con quest'ultimo insidiato da Lapadula.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.

Ballottaggi: Zappa-Palomino 60-40%, Zortea-Azzi 55-45%, Piccoli-Lapadula 60-40%.

Indisponibili: Prati.

In dubbio: -

Squalificati: -

Diffidati: -

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Olivera-Spinazzola 55-45%, Mazzocchi-Spinazzola 55-45%, Anguissa-McTominay 60-40%, Politano-Neres 60-40%.

Indisponibili: Mario Rui.

In dubbio: -

Squalificati: -

Diffidati: -

Arbitro: La Penna (Baccini-Rossi, IV Rapuano, VAR Paterna, AVAR Massa);

Stadio: Unipol Domus (Cagliari), ore 18.00;

Dove seguirla - Diretta Tv su DAZN, NOW TV, Sky Calcio 1, Sky Sport 1, Sky Sport 251; diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net