Rinnovo McTominay, Schira: "Manca ancora accordo. Rifiutati 15mln dall'Arabia"

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Nicolò Schira parla del futuro di McTominay. Non c'è ancora accordo per il rinnovo, al momento. Sul suo profilo Youtube il giornalista esperto di mercato ha dichiarato: "McTominay non ha ancora rinnovato. Non è fatta. Il rinnovo per me si farà, sensazioni positive, ma al momento non c'è ancora l'accord. Scott ha ricevuto due offerte super, 12 e 15 milioni all'anno dall'Arabia, ma ha declinato.

Non se la sente di andare in Arabia. Vuole restare in Europa, la sua priorità è il Napoli. Ora guadagna 5 milioni con i bonus. Il Napoli vuole blindarlo. Gli ha offerto rinnovo fino al 2030 con opzione fino al 2031 con 7 milioni a stagione. Sarebbe il secondo più pagato dopo Lukaku (8)".