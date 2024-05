Calzona a Dazn: "Per ADL non è un problema non qualificarsi? Se lo dice lui..."

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro la Fiorentina

Che cosa deve cambiare oggi nel Napoli rispetto all'ultima partita contro il Bologna?

"Dobbiamo assolutamente avere più attenzione già a partire dal primo minuto, perché abbiamo questi cali di attenzione... Regaliamo un pochino troppo agli avversari".

De Laurentiis ha detto che non sarebbe un problema non qualificarsi in Europa, lei che cosa pensa a riguardo?

"Se lo dice il presidente... Io non sto a sindacare su quello che dice il presidente, ho altri problemi".

C'è ancora possibilità di salvare la stagione in queste ultime due partite?

"Dobbiamo fare bene, abbiamo due partite a disposizione. Dobbiamo cercare di raccogliere il massimo e fare delle buone prestazioni assolutamente".

Perché manca Di Lorenzo? Le tante assenze possono essere un fattore in negativo?

"Di Lorenzo ha avuto un attacco di gastroenterite stamattina, per me è un grande dispiacere perché è uno di quei giocatori che vorrei sempre avere per serietà, per qualità tecnica e per qualità umana. Quindi sono molto dispiaciuto. Abbiamo tante assenze però c'è la possibilità per gli altri di avere spazio per cui andiamo avanti".