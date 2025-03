Casa Napoli, ADL vuole restare a Castel Volturno: doppia soluzione

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:20 In primo piano

Come si legge sul quotidiano Repubblica oggi in edicola, Aurelio De Laurentiis è intenzionato a rimanere a Castel Volturno. Sul piatto ci sono due soluzioni della famiglia Coppola – una riguarda l’attuale centro che ospita il Napoli (ma la trattativa è difficile), l’altra i terreni in località la Piana – due aree che appartengono ad altri privati e ben tre idee suggerite al club azzurro dal comune di Castel Volturno.

Il sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino è convinto che qualcosa accadrà presto: «Ho percezione di un’estrema serietà sul tema da parte del Napoli. C’è la voglia di investire per realizzare qualcosa di grande che coinvolga pure il settore giovanile. Noi attendiamo novità entro l’estate» . De Laurentiis ha bisogno di 200 mila metri quadrati per costruire campi (ben 12), un centro medico e la foresteria.