Conte rapito da Napoli: c'è l'idea di conservare la sua abitazione nel cuore di Chiaia
Antonio Conte e Napoli potrebbero non dirsi davvero addio. Nonostante la conclusione dell'esperienza sulla panchina azzurra e l'imminente risoluzione consensuale del contratto con il club di Aurelio De Laurentiis, il legame costruito dall'allenatore salentino con la città sembra destinato a proseguire anche lontano dal campo.
Secondo quanto riportato da Il Mattino, tra le ipotesi che potrebbero profilarsi nel futuro di Conte c'è anche quella della Nazionale italiana. Un'opzione che il tecnico prenderebbe seriamente in considerazione qualora dovesse concretizzarsi.
Come scrive il quotidiano, "all'Italia non chiuderebbe la porta. Anzi. Ascolterebbe e sarebbe pronto anche al lungo progetto verso il Mondiale 2030". Una prospettiva che permetterebbe a Conte di continuare a lavorare ad alti livelli senza rinunciare al rapporto ormai speciale instaurato con Napoli.
Conte, Napoli resta nel cuore: l'ex tecnico pensa già al futuro tra Chiaia e la Nazionale
Proprio il legame con la città rappresenta uno degli aspetti più significativi emersi negli ultimi mesi. Il Mattino sottolinea infatti "l'incredibile, passionale, rapporto che Conte e la sua famiglia hanno per Napoli". Un sentimento confermato anche dalla permanenza in città dell'allenatore dopo la fine della stagione.
Conte, infatti, è rimasto nel capoluogo campano insieme alla moglie Elisabetta e alla figlia Vittoria, segnale di un attaccamento che va ben oltre il semplice incarico professionale. Non a caso, secondo il quotidiano, l'ex tecnico azzurro avrebbe già preso una decisione importante per il futuro: "Nei piani di Conte c'è anche di conservare la sua abitazione nel cuore di Chiaia".
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