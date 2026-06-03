De Bruyne contro Conte, le parole del belga non sono piaciute al club

vedi letture

Il club azzurro non escluderebbe la possibilità di cedere sia il centrocampista sia Romelu Lukaku

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il futuro dei due principali calciatori belgi del Napoli potrebbe essere meno saldo di quanto si possa immaginare. Nonostante l'arrivo di Massimiliano Allegri e il gradimento del tecnico per Kevin De Bruyne, il club azzurro non escluderebbe la possibilità di cedere sia il centrocampista sia Romelu Lukaku nel corso della sessione estiva di mercato.

Il quotidiano sottolinea come la posizione della società fosse già chiara per quanto riguarda l'attaccante: "A prescindere dall'allenatore, De Laurentiis aveva già deciso per l'addio di Lukaku". Una scelta che sarebbe maturata indipendentemente dal cambio in panchina e dai programmi del nuovo allenatore.

De Bruyne, le parole contro Conte non sono piaciute al club

Ma le riflessioni del presidente azzurro riguarderebbero anche De Bruyne. Secondo Il Mattino, "dovesse arrivare l'offerta per De Bruyne (almeno 10-15 milioni) cederebbe anche l'altro belga". Uno scenario che fino a poche settimane fa appariva improbabile, considerando il peso tecnico e mediatico del giocatore.

Alla base di questa posizione ci sarebbero anche alcune dichiarazioni rilasciate dal centrocampista sull'ex tecnico Antonio Conte, che non sarebbero state particolarmente gradite ai vertici del club. Come evidenzia il quotidiano, "le parole su Conte non sono piaciute neppure al patron azzurro".

Da qui una conclusione netta: "Kevin non è incedibile", scrive Il Mattino, spiegando come il Napoli sia disposto a valutare eventuali proposte ritenute congrue.