Calciomercato Napoli, caccia all'esterno: anche Gosens nella lista di Manna
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli continua a lavorare per individuare il vice di Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra, con diversi profili finiti nel radar della dirigenza azzurra. Tra i nomi monitorati c'è quello di Moris Valincic, terzino classe 2002 della Dinamo Zagabria, anche se il quotidiano lascia intendere che la pista più concreta porti altrove. "Capitolo terzino destro: la Dinamo Zagabria offre Moris Valincic, 23 anni. Ma sembra soprattutto uno stratagemma con l'Union Saint-Gilloise che per Anan Khalaili, il prescelto come vice Di Lorenzo, chiede quasi 22 milioni di euro", si legge nell'articolo.
Di Lorenzo, è caccia all'erede
Il Napoli, dal canto suo, avrebbe già mosso passi importanti con il calciatore israeliano. Secondo Il Mattino, "con l'israeliano il Napoli ha già un accordo su base quinquennale", mentre resta ancora da trovare la quadra economica con il club belga proprietario del cartellino.
Sul tavolo resta anche un'altra possibilità per la fascia destra. I buoni rapporti tra il direttore sportivo Giovanni Manna e Daniele Pradè potrebbero infatti favorire un eventuale assalto a Dodô della Fiorentina, profilo che continua a essere apprezzato in casa azzurra.
Gosens, nome nuovo per il Napoli
Le valutazioni del Napoli, però, non riguardano soltanto il versante destro. Il Mattino rivela infatti che la società starebbe osservando con interesse anche Robin Gosens, reduce da una stagione positiva con la Fiorentina e considerato una possibile opportunità per la corsia opposta. Il quotidiano sintetizza così l'interesse del club partenopeo: "Ma non solo: c'è anche Robin Gosens nella lista dei potenziali azzurri".
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