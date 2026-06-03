Gila-Napoli, richiesta monstre di Lotito: incide la percentuale al Real

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Il Napoli avrebbe individuato in Mario Gila uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione.

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe individuato in Mario Gila uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Il centrale spagnolo della Lazio gradirebbe la destinazione azzurra e sarebbe favorevole a un trasferimento alla corte di Massimiliano Allegri, ma la trattativa si preannuncia tutt'altro che semplice.

Gila-Napoli, valutazione monstre di Lotito

Claudio Lotito, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti. La valutazione del difensore resta fissata a 30 milioni di euro, una cifra che la Lazio considera non negoziabile anche alla luce dell'accordo con il Real Madrid, che conserva il diritto a incassare il 50% dell'importo di una futura cessione del giocatore.

Gila e il contratto in scadenza nel 2027

Il quotidiano sottolinea come il club biancoceleste consideri Gila uno degli elementi più importanti della rosa e che strapparlo alla Lazio sarà estremamente complicato. Nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e l'interesse concreto del Napoli, la posizione della società romana resta ferma: per avviare una trattativa servirà un'offerta molto vicina ai 30 milioni richiesti.