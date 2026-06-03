Napoli su Rabiot, il Milan avverte: andrà via solo per offerta importante

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista francese sarebbe al centro di una sorta di derby di mercato tra Napoli e Milan

Adrien Rabiot potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista francese sarebbe al centro di una sorta di derby di mercato tra Napoli e Milan, con Massimiliano Allegri intenzionato a riabbracciare uno dei giocatori che più ha valorizzato nel corso della sua carriera. Il tecnico livornese, ormai destinato alla panchina azzurra, avrebbe già segnalato il nome del francese alla dirigenza partenopea. Come scrive Tuttosport, "i due si stimano tantissimo e Allegri lo avrebbe già indicato a De Laurentiis e Manna come un nome caldo da poter provare a portare in azzurro".

Rabiot conteso tra Napoli e Milan: Allegri spinge per ritrovare il suo pupillo

L'eventuale approdo al Napoli offrirebbe a Rabiot anche la possibilità di tornare a disputare la Champions League, un fattore che potrebbe avere un peso nelle sue valutazioni. Tuttavia, la trattativa si preannuncia tutt'altro che semplice.

Secondo il quotidiano torinese, il Milan non avrebbe alcuna intenzione di privarsi facilmente del proprio centrocampista e sarebbe pronto a difenderne la permanenza. Tuttosport sottolinea infatti che "quando tutto sarà a posto, se dei club vorranno dei calciatori rossoneri, dovranno presentarsi con offerte importanti".

Napoli su Rabiot: il Milan attende offerte importanti

Il messaggio della società milanista sarebbe particolarmente chiaro: non verranno prese in considerazione operazioni al ribasso o pressioni esterne. "Il Milan non ha intenzione di cedere a ricatti sotto questo aspetto", evidenzia il giornale.

Per questo motivo il Napoli, qualora decidesse di affondare il colpo, dovrebbe mettere sul tavolo una proposta economica significativa. In caso contrario, il futuro di Rabiot potrebbe restare legato ai colori rossoneri. Come conclude Tuttosport, "o il Napoli si presenta con una proposta pesante a livello economico per Rabiot, oppure il giocatore, in virtù del contratto che lo lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2028, potrà tranquillamente rimanere al Milan e giocare campionato ed Europa League".