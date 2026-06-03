Allegri prepara già lo staff per il Napoli: pronti 10 collaboratori (c'è anche Corradi)

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Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli

Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Dopo settimane di contatti e trattative, l'intesa tra il tecnico livornese e il club azzurro sarebbe ormai definita nei dettagli e mancherebbero soltanto le firme e l'annuncio ufficiale. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la giornata odierna potrebbe essere decisiva per la risoluzione del contratto che lega ancora Allegri al Milan. L'accordo per la separazione sarebbe ormai vicino, con una buonuscita che, stando alle indiscrezioni, si aggirerebbe intorno ai cinque milioni di euro complessivi.

Allegri-Napoli, pronto biennale

Una volta completato questo passaggio, Allegri sarà libero di legarsi al Napoli con il contratto preparato da Aurelio De Laurentiis: un accordo biennale con opzione per una terza stagione. Nel frattempo emergono anche alcuni dettagli legati all'organizzazione della nuova stagione. In un passaggio riportato da Il Mattino si legge che "potrebbe avvenire già entro la fine di questa settimana. Max attende nella sua Magione di Livorno di recarsi a Milano per andare a firmare personalmente la liquidazione".

Lo staff di Allegri al Napoli

Intanto il Napoli lavora già alla programmazione del ritiro estivo. Sempre secondo Il Mattino, "gli organizzatori del ritiro in Val di Sole sono stati avvertiti che la prossima settimana il club e quelli del nuovo staff andranno a visionare il ritiro a Dimaro-Folgarida". Un segnale concreto di come la macchina organizzativa sia già in movimento in vista della nuova stagione.

Sul tavolo c'è anche la composizione dello staff tecnico che accompagnerà Allegri nella sua avventura partenopea. Il quotidiano rivela infatti che "si è discusso con il Napoli anche dei 10 collaboratori che Allegri vorrebbe con sé", tra i quali figura anche Bernardo Corradi.