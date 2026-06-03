Calciomercato Napoli, occhi sul 2008 Wiafe: la richiesta del Modena

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Il nome di Samuel Wiafe starebbe attirando l'attenzione di diversi club di Serie A

Secondo quanto riportato dall'edizione genovese de La Repubblica, il nome di Samuel Wiafe starebbe attirando l'attenzione di diversi club di Serie A. Il centrocampista classe 2008 del Modena, considerato uno dei giovani più promettenti del panorama italiano, sarebbe finito nel mirino anche del Napoli. Il quotidiano spiega che il Genoa si sarebbe inserito nella corsa al talento dei canarini, ma la concorrenza sarebbe particolarmente agguerrita. "Genoa che è stato inserito inoltre nella lista di club interessati a Samuel Wiafe, centrocampista 2008 del Modena", si legge nell'articolo.

Wiafe piace a diversi club di Serie A

Il Modena, consapevole del valore del proprio gioiello, avrebbe già fissato le condizioni per un'eventuale cessione. Secondo La Repubblica, "i canarini sono pronti a chiedere 4 milioni più una percentuale sulla futura rivendita", una richiesta che conferma le grandi aspettative riposte sul giovane centrocampista.

Oltre al Genoa, sarebbero diversi i club che hanno effettuato sondaggi nelle ultime settimane. Il quotidiano rivela infatti che "la lista dei club che avrebbero chiesto informazioni comprende anche Cagliari, Fiorentina, Napoli e Atalanta".