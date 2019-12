CdS - ADL-squadra, spunta il patto di Natale: obiettivi ottavi Champions e quarto posto

Che il buon pareggio di Liverpool non sia soltanto un caso isolato. Che il Napoli possa avere continuità di risultati. Che la squadra torni ad esprimere quel bel gioco che l'ha contraddistinto negli ultimi anni. Sono questi gli auspici di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancleotti per questa fine di 2019. Da qui a Natale ci saranno cinque partite fondamentali, dal Bologna oggi al Sassuolo, con Parma, Udinese e Genk (Champions League) in mezzo. E' per questo che è nato il patto di Natale, siglato nel faccia a faccia tra la squadra e il presidente a Castel Volturno.

OBIETTIVI - Senza girarci attorno, ci vorrebbe cinque vittorie su cinque: complicato, ma non impossibile. Ma la serenità ritrovata dopo il pareggio di Anfield ha spinto De Laurentiis a sognare l'en plein, anche in virtù della forza di una squadra per la quale sono stati spesi soldi in estate e con un monte-ingaggi da 100 milioni di euro di fatto. Per cui gli obiettivi prossimi sono gli ottavi di finale di Champions League e il rilancio nella corsa al quarto posto, fine ultimo per maggio, fondamentale per De Laurentiis. E ora bisogna tornare ad essere brillanti: questo uno dei tanti buoni propositi per questo finale di anno. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.