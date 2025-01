Cds - Affondo per Garnacho: contatti con lo United, il prezzo può scendere

Alejandro Garnacho in cima alla lista di Conte per la sostituzione di Kvaratskhelia, ad un passo dal Psg. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, lo United apre alla cessione di Garna

"Valutazione di partenza: intorno ai 60-65 milioni di sterline (oltre 70 milioni di euro), ma a quanto pare il tetto può scendere un bel po'. Sarebbe comunque un profitto netto sui libri contabili dello United, essendo un ragazzo proveniente dall'academy. Amorim, venerdì, ha parlato molto bene sia di lui, sia di Mainoo: si vedrà. Ieri in coppa contro l'Arsenal, Garnacho ha firmato l'assist per il gol di Bruno Fernandes. Particolare di non poco conto: un contatto del Napoli con i Red Devils c’è già stato".