CdS - Ancelotti al bivio: ieri altro discorso con la squadra ed una richiesta chiara ai giocatori

Il Napoli ha bisogno di una scossa. Un torpore, quello delle ultime settimane, che ha portato gli azzurri in una situazione che al momento provoca più di una preoccupazione. I tifosi, ovviamente, non sono contenti, ed è per questo che anche l'occhio di De Laurentiis è molto attento su tutto l'ambiente Napoli, con Carlo Ancelotti osservato speciale.

BIVIO - Come riporta l'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, il tecnico di Reggiolo si gioca il Napoli: l'epilogo della sfida di Udine (ore 18) potrebbe decidere proprio il destino di Ancelotti che non vince in Serie A dal 19 ottbre. Un trend, quello azzurro, decisamente negativo e che necessita di una svolta immediata.

ALTRO DISCORSO - Anche ieri - si legge - Ancelotti ha tenuto un discorso alla squadra alla vigilia della sfida contro l'Udinese: l'allenatore ha chiesto una razione alla squadra tra oggi e la partita contro il Genk, proprio nella speranza di poter risollevare le sorti di una classifica che piange e che, ovviamente, non lascia dormire sonni tranquilli,