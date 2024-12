Cds annnuncia: "Torino su Simeone fa sul serio: prima offerta al Napoli, le cifre"

Dalle parole, ai fatti. Il Torino fa sul serio per Giovanni Simeone. Come scrive il Corriere dello Sport ecco l'offerta del club granata per l'attaccante argentino.

"Conte non ha mai aperto alla cessione del Cholito. Il Torino, però, fa sul serio e al di là delle info e delle chiacchiere è passato anche ai fatti e ha confezionato un’offerta da 10-12 milioni (prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni). Niente male, altroché. Ma per il momento non si scappa: resta il veto del tecnico".