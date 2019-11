CdS annuncia: "L'Inter ha in mano Mertens per la prossima estate!"

Il contratto di Dries Mertens con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno e mai come adesso il rinnovo sembra essere lontanissimo. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il futuro dell'attaccante belga potrebbe essere all'Inter. Il club nerazzurro, infatti, avrebbe in mano l'ex PSV per la prossima estate, quando sarà libero dai vincoli che per ora lo legano ai colori azzurri. Già prima dell'ultimo rinnovo l'Inter si era interessata al belga.