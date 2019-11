CdS - Giallo Insigne: resta a Napoli anche se il dolore al gomito sembrava sparito

Lorenzo Insigne sarà il grande assente della sfida di domani contro il Liverpool. Il capitano del Napoli si è infortunato al gomito durante la gara di Milano di sabato scorso. Ma l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola "Giallo Insigne" con riferimento al fatto che il dolore sembrava sparito. Eppure Insigne non ci sarà, ad Anfield, una scelta che, si legge, "scatena perplessità". Non solo: il quotidiano fa sapere che già durante l'allenamento Insigne non c'era, probabilmente perché quelle fitte avvertite, che domenica parevano scompare, sono tornare. Così Insigne, domani, tiferà per i suoi compagni senza poter aiutarli.