CdS - Il Napoli piomba su Haland! Giuntoli innamorato della punta del Salisburgo, le ultime

Il campionato è cominciato da qualche settimana, eppure il Napoli continua a monitorare il panorama europeo, alla ricerca di giocatori che possano alimentare ed ovviamente migliorare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Erling Haland (19), giovanissimo attaccante della nazionale norvegese e del Salisburgo.

Indicato dall'Uefa proprio durante la scorsa estate come uno dei 50 giovani più promettenti della stagione in corso, Haland avrebbe attirato su di se gli occhi di diversi club europei, tra cui - si legge - il Napoli di Ancelotti. Giuntoli, infatti, sarebbe innamorato del gioiellino di casa Salisburgo (già arrivato a 18 gol stagionali tra campionato, Champions e Coppa nazionale), tanto da rafforzare il lavoro di scouting per il giocatore norvegese.