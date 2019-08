CdS - Llorente-Napoli, patto d'onore: se Icardi non cambia idea, domani contatto per chiudere

Domani potrebbe essere il giorno decisivo per l'acquisto del nuovo attaccante in casa Napoli. Il desiderio resta Mauro Icardi, ma l'alternativa è senza dubbio Fernando Llorente, un affare a parametro zero per dare esperienza internazionale alla rosa azzurra. Secondo il Corriere dello Sport, per le 16 è previsto un appuntamento telefonico con Jesus Llorente, fratello e manager dell'ex Juventus, dopo che il Napoli avrà già ottenuto la risposta della priorità Maurito.

PATTO D'ONORE - Il quotidiano racconta che da diverso tempo, più giorni, ci sarebbe un patto d'onore tra le parti, valido fino a domani, il giorno X per le manovre offensive partenopeo. Se al Napoli dovesse scappare via l'affare-Icardi, varrà ciò che Giuntoli e l'entourage di Llorente si sono detti: biennale a 2,5 milioni di euro annui e tutto sullo spagnolo, chiamato a fare da alternativa a Milik.