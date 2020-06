CdS "Milik vuole andare alla Juve gratis la prossima estate, ADL vuole cederlo subito per 50 mln"

“Milik vorrebbe andare in scadenza e trovarsi semmai in bianconero a parametro zero”. Così scrive sul futuro dell’attaccante polacco l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega però come Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di lasciar scadere il contratto attualmente fissato al giugno 2021 e cederà il polacco già in questa sessione di mercato.

Il Napoli, spiega il quotidiano, ha fissato il prezzo a 50 milioni di euro, la Juve vorrebbe prenderlo inserendo delle contropartite tecniche ma il club azzurro ha già declinato questa proposta chiedendo solo denaro contante.