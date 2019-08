CdS - Psv fuori dalla Champions, Lozano ora è fortemente tentato dal Napoli

«Io l’anno prossimo voglio giocare in Champions: voglio farlo con i grandi e contro i grandi». Così parlò Hirving Lozano, circa un mese fa. Di sicuro non potrà farlo con il suo attuale club, il Psv, che è uscito a sorpresa dalla doppia sfida con il Basilea. Per questo la pista che porta a Napoli potrebbe riaprirsi in modo deciso: come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport la partecipazione alla Champions è “una tentazione in più per un attaccante che ad Ancelotti piace (e mica poco)”. Il quotidiano sottolinea come il costo del calciatore si aggiri intorno al 50 milioni.