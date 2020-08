CdS - Si chiude per Under! ll turco più ricco conguaglio per Milik: i dettagli dell'affare

Il Napoli e la Roma stanno trattando e concludendo uno scambio che prevede il cartellino di Cengiz Under e 15mln di conguaglio al Napoli in cambio di Arek Milik. Una trattativa ben impostata e vicinissima alla conclusione, con l'unica incognita legata alla Juve che può far cambiare idea al polacco. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che le due società sono d'accordo quasi su tutto, oggi Fienga vola a Londra per il vertice di mercato con Friedkin, poi si può chiudere. E il Napoli sta per abbracciare l'erede di Callejon.