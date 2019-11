CdS - Squadra pentita: vuole chiarire con ADL ed andare in ritiro fino al Bologna

I calciatori del Napoli hanno capito di aver sbagliato. La conferma arriva sulle colonne del Corriere dello Sport oggi in edicola. Venerdì ci sarà l'incontro tra squadra e De Laurentiis, giornata importante per una possibile svolta. Ma il retroscena è un altro: secondo il quotidiano, i giocatori del Napoli sono pronti ad andare in ritiro in vista del Bologna in caso di sconfitta stasera col Liverpool. Proprio il ritiro imposto dalla società aveva scatenato le polemiche, con le parole di Ancelotti in conferenza e l'ammutinamento post Salisburgo. Ma si può anche tornare sui propri passi ed è quello che hanno fatto (anzi, vorrebbero fare) i calciatori del Napoli ora pronti a ricominciare partendo dalla consapevolezza dei propri errori.