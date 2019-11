CdS - Squadra valuta le scuse pubbliche per evitare processo civile: questa la posizione di ADL

"Questo faccia a faccia servirà ai calciatori per chiedere scusa a De Laurentiis, per pentirsi privatamente e, volendo, per aprire anche ad una dichiarazione pubblica". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come un messaggio pubblico della squadra potrebbe abbattere una distanza creatasi in questi giorni. All'interno dell'incontro si parlerà, ovviamente di quei due milioni e mezzo lordi di euro, circa, che la squadra dovrà riconoscere, se il Collegio Arbitrale darà l’ok, ma anche del rischio concreto che poi il Napoli, stavolta inteso come società, faccia altro, invocando anche il risarcimento per i danni d’immagine. "Qui ci saranno due posizioni - si legge sul quotidiano - ADL resterà aggrappato alla propria posizione mentre gli ammutinati, cospargendosi il capo di cenere, tenteranno disperatamente di strappare comprensione, una più mite applicazione della pena che arrivi al 5% ed eviti così spargimento di ulteriore tensione".