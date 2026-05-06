Champions matematica già dopo il Bologna? Ecco cosa deve accadere

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Il Napoli potrebbe festeggiare la qualificazione aritmetica alla prossima Chamions League proprio contro gli uomini di Italiano, nel match col Bologna di lunedì. A fare i calcoli è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Con una vittoria diventerebbe la seconda squadra del campionato a ottenere il pass dopo l’Inter campione d’Italia. Non sarà facile, è scontato, ma arrivati a questo punto è normale cominciare a fare certi calcoli; tra l’altro, se il Como e la Roma non dovessero vincere domenica, basterà anche un solo punto. Teorie.

Per testare la tenuta della squadra sarà certamente utile l’allenamento congiunto di metà settimana organizzato contro la Scafatese allenata da Giovanni Ferraro, neopromossa in Serie C con sei giornate di anticipo. L’appuntamento è per domani a Castel Volturno.