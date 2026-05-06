Lukaku-Conte, faccia a faccia a Castel Volturno: ecco cosa si sono detti

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Lukaku e Conte, faccia a faccia a Castel Volturno: mezz’ora per provare a ricucire uno strappo che resta profondo. Ieri pomeriggio, intorno alle 14, l’attaccante belga si è diretto nell’ufficio dell’allenatore. Un incontro riservato, senza l’agente Federico Pastorello e senza il direttore sportivo Manna. Solo loro due, per chiarire quanto accaduto nelle ultime settimane e mettere sul tavolo tensioni, delusioni e rispettive ragioni.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il colloquio avrebbe portato qualche segnale di tregua, ma non una vera ricomposizione. Conte avrebbe ribadito il suo rammarico per l’atteggiamento di Lukaku, soprattutto dopo una stagione complicata e vissuta come un calvario. Il tecnico, pur comprendendo il desiderio del belga di aiutare il Napoli e di non perdere l’ultimo Mondiale della carriera, non avrebbe gradito alcune scelte recenti.

Lukaku, dal canto suo, avrebbe ricordato di aver accettato di andare a Riad per la Supercoppa, pur non essendo al meglio, proprio per il bene del Napoli. La sensazione, però, è che qualcosa si sia incrinato. Le parole si sono dette, il confronto c’è stato, ma tornare al rapporto di prima sembra oggi molto difficile.