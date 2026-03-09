Infortunio McTominay: arrivano buone notizie da Castel Volturno

vedi letture

Dalle pagine del Corriere dello Sport arrivano aggiornamenti incoraggianti sul possibile rientro di Scott McTominay in vista della sfida tra SSC Napoli e US Lecce. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il centrocampista scozzese potrebbe tornare presto ad allenarsi con il gruppo dopo aver saltato le ultime cinque partite tra Coppa Italia e campionato contro Como, Roma, Atalanta, Verona e Torino.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, infatti:

“Dopo aver saltato le ultime cinque contro il Como nei quarti di Coppa Italia e la Roma, l’Atalanta, il Verona e il Toro in campionato, McTominay da domani dovrebbe ricominciare a lavorare in gruppo. Lo ha detto Conte venerdì sera, quindi una voce autorevole”.

Il problema fisico accusato dal centrocampista, un’infiammazione al tendine riacutizzatasi nel secondo tempo della gara di Marassi contro il Genoa, sarebbe ormai in fase di miglioramento.

Il quotidiano sottolinea anche il peso dell’assenza dello scozzese per la squadra allenata da Antonio Conte:

“Scott è mancato tanto alla squadra, è fondamentale nelle due fasi ed è pur sempre il secondo cannoniere del gruppo alle spalle di Hojlund con 10 gol (6 in campionato e 4 in Champions)”.