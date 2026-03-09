Futuro Conte, Repubblica: "Nessuna ombra, è già tutto scritto"

Non ci sono ombre all’orizzonte e con il ritorno in Champions il futuro della panchina azzurra è già scritto: sarà Conte ter. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sul futuro del tecnico azzurro: "Altro che crisi del secondo anno o allenatore con la valigia. Conte è rimasto a Napoli anche durante il week-end, nonostante i tre giorni di vacanza premio concessi ai suoi giocatori".

Il rapporto speciale con il gruppo

Il quotidiano sottolinea il grande rapporto tra il tecnico e la squadra: "Con il gruppo il rapporto è straordinario e si è cementato nelle colossali difficoltà degli ultimi mesi, invece di deteriorarsi. La festa davanti alla panchina dopo il gol di Elmas contro il Torino è stata liberatoria, visto che si intravede finalmente un po’ di luce in fondo al tunnel, grazie ai recuperi di Lukaku, Anguissa e De Bruyne".