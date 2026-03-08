Alisson Santos nel mirino di Ancelotti: il sogno della nazionale brasiliana si avvicina

Il talento del Napoli entra nei radar del ct del Brasile Carlo Ancelotti. L'infortunio di Rodrygo apre uno spiraglio per il numero 27 azzurro.

Alisson Santos e la chiamata di Ancelotti: non è più solo un sogno. Secondo La Gazzetta dello Sport, una convocazione con la Nazionale Brasiliana non è più fantascienza per Alisson Santos. Nonostante le difficoltà del suo percorso, il giovane attaccante del Napoli avrebbe trasformato questo traguardo in un vero e proprio obiettivo personale, spinto dalla consapevolezza di un momento di forma straordinario che sembra già aver convinto il club a riscattarlo a fine stagione.

Ancelotti osserva Alisson: il ct del Brasile colpito dalla crescita del napoletano

Carlo Ancelotti, che segue da sempre con grande affetto le vicende del Napoli, avrebbe notato con interesse la rapida ascesa dell'ex Sporting. Secondo quanto riportato dalla rosea, il tecnico di Reggiolo sarebbe incuriosito dal potenziale di Alisson e dalla sua crescita sotto la guida di Antonio Conte, tanto da valutare l'ipotesi di osservarlo da vicino in un contesto internazionale.

Rodrygo infortunato: Alisson Santos pronto a sfruttare il posto in Nazionale

Il momento potrebbe essere quello giusto. Lo stop di Rodrygo del Real Madrid apre uno spazio importante nella lista dei convocati verdeoro, e Alisson Santos sembra determinato a cogliere l'occasione. La vetrina della Seleção rappresenterebbe non solo una consacrazione personale, ma anche un ulteriore salto di qualità per il talento che sta impressionando il calcio europeo.