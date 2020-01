“Ci vado adesso!”: Petagna ed il retroscena dopo la chiamata del Napoli

Entusiasmo. Perché una chiamata così l’aspettava da tempo Andrea Petagna, perché da quando aveva dovuto lasciare l’Atalanta nella bocca era rimasto un sapore amaro. Ha saputo trovare i giusti riferimenti a Ferrara, dove in pochi pensavano potesse segnare 17 reti che lo scorso anno sono state combustibile per la salvezza della Spal.

“Ci vado adesso!”. Così Andrea Petagna ha reagito quando Giuseppe Riso, suo agente, gli ha prospettato l’offerta del Napoli. Da un lato la volontà dell’attaccante di fare subito il salto, dall’altra quella della Spal di non privarsi dell’unica speranza di salvezza in questo campionato. Ecco il compromesso: Petagna al Napoli, ma con prestito di sei mesi alla Spal.

Il sorriso di Petagna è esplicativo, non serve accompagnarlo con le parole. La sua voglia sarà propellente importante per provare ad affermarsi anche in una grande piazza come Napoli, dove non partirà sicuramente in pole-position nelle graduatorie di inizio stagione. Proverà a ritagliarsi spazio, facendo a spallate col fisico da corazziere che si ritrova. Aveva tanta voglia di Napoli Andrea. E questo dovrebbe essere un motivo valido per accoglierlo a braccia aperte.