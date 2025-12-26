Clamorosa rissa in terza categoria! Calaiò in difesa del figlio Jacopo

Ha dell’incredibile quanto accaduto in un match di Terza Categoria campana, che ha visto protagonista Emanuele Calaiò. L’ex attaccante del Napoli, oggi in campo con la maglia della FC Zeta Napoli, club nato sui social e approdato al calcio dilettantistico, si è trovato coinvolto in una situazione di forte tensione durante la gara contro il “Calcio per Amici”. A far degenerare gli animi è stato un episodio molto duro che ha coinvolto direttamente suo figlio Jacopo, anche lui in campo.

Il giovane Calaiò è stato colpito violentemente al volto da un avversario, gesto che ha immediatamente acceso la reazione del padre. Emanuele Calaiò, vedendo il figlio a terra, è entrato in campo per difenderlo, cercando il confronto con il responsabile del fallo. Solo l’intervento dei compagni di squadra ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, consentendo di riportare la calma dopo momenti di grande concitazione.