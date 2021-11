Con i nuovi titolari l'emergenza non fa paura: Spalletti ridisegna il Napoli senza Osimhen

Il Napoli chiude la settimana finora più difficile, con i ko contro Inter e Spartak, sfoderando la miglior prestazione della stagione. La squadra di Luciano Spalletti con una prova praticamente perfetta rende magica la serata nel ricordo di Maradona, alla presenza degli ex azzurri scudettati, l'ex presidente Ferlaino, i vertici del calcio italiano e mondiale e soprattutto la statua di Diego - in dimensioni naturali, posizionata a bordo campo - che ammira una gara entusiasmante, chiusa in meno di mezz'ora già con tre reti di scarto.

IL NUOVO NAPOLI SENZA OSIMHEN

Il Napoli torna alla vittoria ed allunga sul Milan, ma la notizia migliore per Spalletti è la risposta senza Anguissa e soprattutto Osimhen. L'interrogativo era chiaro, sollevato anche da Mertens intervistato nel pre-partita: riuscirà il Napoli a fare a meno della profondità per il nigeriano e tornare a quel gioco di fraseggio corto per esaltare le doti tecniche di Mertens nello stretto? in 29' la risposta: Zielinski la sblocca dopo un movimento di Mertens in area, poi il belga mette a sedere mezza difesa per il raddoppio ed infine inventa il tris che impreziosisce una gara da 100% di precisione nei passaggi.

'NUOVI' TITOLARI E L'EMERGENZA NON FA PAURA

Non sempre il Napoli riuscirà a controllare e dominare come fatto con la Lazio, ma in queste circostanze Mertens e Lobotka riescono ad esprimersi al meglio e non hanno fatto rimpiangere Osimhen e Anguissa. Detto di uno spettacolare Dries, anche lo slovacco è risultato tra i migliori, giocando addirittura 139 palloni (col 97,1% di precisione), esaltandosi nell'uscire col gioco corto dalla pressione della Lazio. Ed il risultato ha permesso a Spalletti anche di dare 20' a Demme dopo il Covid, che allunga la panchina, e mercoledì col Sassuolo potrebbero tornare disponibili anche Politano e Ounas.