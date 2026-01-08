Futuro Marianucci, Schira: "Cremonese vuole chiudere, ma c'è anche un altro club"
Nonostante il secondo giocato contro il Verona e l'assist a Di Lorenzo per il 2-2 finale, il futuro di Luca Marianucci è ancora incerto. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato scrive le ultime sul difensore del Napoli sul proprio account X: "Luca Marianucci deciderà il suo futuro entro 48 ore.
Nonostante l’esordio con assist oggi al Maradona resta in uscita dal Napoli in prestito. La Cremonese da tempo è pronta a chiudere e avrà un colloquio domani, ma il Torino è tornato in pressing. Palla al centrale".
🚨 Escl. - Luca #Marianucci deciderà il suo futuro entro 48 ore. Nonostante l’esordio con assist oggi al Maradona resta in uscita dal #Napoli in prestito. La #Cremonese da tempo è pronta a chiudere e avrà un colloquio domani, ma il #Torino è tornato in pressing. Palla al centrale— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 7, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Inter
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro