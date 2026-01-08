Ultim'ora Futuro Marianucci, Schira: "Cremonese vuole chiudere, ma c'è anche un altro club"

Nonostante il secondo giocato contro il Verona e l'assist a Di Lorenzo per il 2-2 finale, il futuro di Luca Marianucci è ancora incerto. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato scrive le ultime sul difensore del Napoli sul proprio account X: "Luca Marianucci deciderà il suo futuro entro 48 ore.

Nonostante l’esordio con assist oggi al Maradona resta in uscita dal Napoli in prestito. La Cremonese da tempo è pronta a chiudere e avrà un colloquio domani, ma il Torino è tornato in pressing. Palla al centrale".