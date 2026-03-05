Non solo Lobotka, Tuttosport: era in dubbio, ma anche un altro big sarà out

Il Napoli dovrà fare i conti con un centrocampo rimaneggiato nella sfida contro il Torino, in programma domani sera al Maradona. Stanislav Lobotka non sarà a disposizione per il match. Il regista azzurro, alle prese con un problema fisico, dovrà restare ai box e non potrà aiutare la squadra di Antonio Conte in una gara importante nella corsa europea.

Da Lobotka a McTominay
Out anche Scott McTominay, che continua a lavorare a parte al Castel Volturno Training Center. Lo scozzese non ha ancora smaltito la tendinopatia che lo tiene fermo ormai da circa un mese. Conte dovrà quindi trovare soluzioni alternative in mezzo al campo per affrontare i granata.