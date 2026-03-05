Non solo Lobotka, Tuttosport: era in dubbio, ma anche un altro big sarà out
Il Napoli dovrà fare i conti con un centrocampo rimaneggiato nella sfida contro il Torino, in programma domani sera al Maradona. Stanislav Lobotka non sarà a disposizione per il match. Il regista azzurro, alle prese con un problema fisico, dovrà restare ai box e non potrà aiutare la squadra di Antonio Conte in una gara importante nella corsa europea.
Da Lobotka a McTominay
Out anche Scott McTominay, che continua a lavorare a parte al Castel Volturno Training Center. Lo scozzese non ha ancora smaltito la tendinopatia che lo tiene fermo ormai da circa un mese. Conte dovrà quindi trovare soluzioni alternative in mezzo al campo per affrontare i granata.
Prossima partita
06 mar 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Torino
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
