De Bruyne ha un obiettivo per il finale di stagione, ma deve accelerare: il retroscena

Il ritorno in campo di Kevin De Bruyne è sempre più vicino, ma la prudenza resta la parola chiave. Dopo mesi di stop, il regista del Napoli è tornato ad allenarsi con il gruppo a Castel Volturno e potrebbe essere convocato per la sfida contro il Torino. Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, il percorso di recupero del belga è legato anche a un obiettivo preciso: arrivare al meglio al prossimo Mondiale.

De Bruyne guarda al Mondiale

“Il suo recupero è anche in chiave Mondiale: dovrà accelerare il ritorno a pieno regime per non naufragare davanti al sogno americano”. Proprio per questo De Bruyne e lo staff medico stanno gestendo il rientro con grande attenzione, evitando qualsiasi rischio di ricaduta. Il talento belga sta ritrovando la condizione, ma ogni passo sarà calibrato con estrema cautela.