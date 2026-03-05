De Bruyne ha un obiettivo per il finale di stagione, ma deve accelerare: il retroscena
Il ritorno in campo di Kevin De Bruyne è sempre più vicino, ma la prudenza resta la parola chiave. Dopo mesi di stop, il regista del Napoli è tornato ad allenarsi con il gruppo a Castel Volturno e potrebbe essere convocato per la sfida contro il Torino. Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, il percorso di recupero del belga è legato anche a un obiettivo preciso: arrivare al meglio al prossimo Mondiale.
De Bruyne guarda al Mondiale
“Il suo recupero è anche in chiave Mondiale: dovrà accelerare il ritorno a pieno regime per non naufragare davanti al sogno americano”. Proprio per questo De Bruyne e lo staff medico stanno gestendo il rientro con grande attenzione, evitando qualsiasi rischio di ricaduta. Il talento belga sta ritrovando la condizione, ma ogni passo sarà calibrato con estrema cautela.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro