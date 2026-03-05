Quanto manca Anguissa: finora Conte l'ha avuto a disposizione meno di mezza stagione

Anguissa era finito ai box lo scorso 9 novembre dopo un grave infortunio muscolare rimediato all’indomani della sconfitta contro il Bologna.

Dopo mesi difficili, Frank Anguissa è pronto a rivedere il campo con il Napoli. Il centrocampista potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro il Torino al Maradona. La sua assenza si è fatta sentire: nelle prime 27 giornate di campionato ha collezionato appena undici presenze, giocando il 38% dei minuti disponibili. Nonostante ciò, i numeri restano importanti: quattro gol e due assist che testimoniano il peso del camerunese nella squadra di Antonio Conte.

Anguissa out a quasi quattro mesi

