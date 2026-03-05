Gilmour torna titolare oltre 4 mesi dopo: come andò le ultime due volte

vedi letture

Il suo rientro è stato graduale: 11 minuti contro la Roma e 17 a Verona. Ora toccherà a lui guidare la mediana insieme a Eljif Elmas.

Sarà Billy Gilmour a prendere in mano il centrocampo del Napoli nella sfida contro il Torino. Con Stanislav Lobotka fermo per infortunio, lo scozzese partirà titolare nella gara del Maradona, come sottolinea il Corriere dello Sport. Per Gilmour sarà una grande occasione: non gioca novanta minuti dal 28 ottobre, quando fu protagonista in Lecce-Napoli.

GIlmour, rientro graduale

Prima ancora aveva disputato l’intera gara nel successo contro l’Inter. In stagione ha collezionato cinque presenze da titolare in campionato e sei da subentrato, con uno stop dovuto all’intervento per pubalgia. Il suo rientro è stato graduale: 11 minuti contro la Roma e 17 a Verona. Ora toccherà a lui guidare la mediana insieme a Eljif Elmas, in una situazione ancora segnata dall’emergenza. In totale, Gilmour ha già raggiunto quota 42 presenze con il Napoli.