Gilmour torna titolare oltre 4 mesi dopo: come andò le ultime due volte
Sarà Billy Gilmour a prendere in mano il centrocampo del Napoli nella sfida contro il Torino. Con Stanislav Lobotka fermo per infortunio, lo scozzese partirà titolare nella gara del Maradona, come sottolinea il Corriere dello Sport. Per Gilmour sarà una grande occasione: non gioca novanta minuti dal 28 ottobre, quando fu protagonista in Lecce-Napoli.
GIlmour, rientro graduale
Prima ancora aveva disputato l’intera gara nel successo contro l’Inter. In stagione ha collezionato cinque presenze da titolare in campionato e sei da subentrato, con uno stop dovuto all’intervento per pubalgia. Il suo rientro è stato graduale: 11 minuti contro la Roma e 17 a Verona. Ora toccherà a lui guidare la mediana insieme a Eljif Elmas, in una situazione ancora segnata dall’emergenza. In totale, Gilmour ha già raggiunto quota 42 presenze con il Napoli.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro