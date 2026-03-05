Il giallo degli infortuni: Lobotka, Anguissa e McTominay tra dubbi e mancate comunicazioni

vedi letture

Secondo il Corriere del Mezzogiorno a far discutere non sono soltanto gli stop, bensì anche la scarsa chiarezza sulle diagnosi.

Gli infortuni continuano a tormentare il Napoli, ma a far discutere non sono soltanto gli stop, bensì anche la scarsa chiarezza sulle diagnosi. A sollevare il tema è il Corriere del Mezzogiorno. L’ultimo caso riguarda Stanislav Lobotka. Il club non ha diffuso comunicazioni ufficiali sull’infortunio, ma secondo indiscrezioni il regista avrebbe accusato problemi al quadricipite durante gli allenamenti, con qualche fastidio muscolare già emerso nella gara di Verona. Senza una diagnosi chiara, però, resta difficile stabilire i tempi di recupero.

Non solo Lobotka

Situazione simile anche per Frank Anguissa. Dopo la lesione muscolare rimediata a novembre con la nazionale, il suo rientro è stato rallentato da un problema alla schiena che ha fatto slittare più volte il ritorno in campo. Infine il caso di Scott McTominay: uscito per precauzione contro il Genoa, lo scozzese è rimasto ai box per un problema al tendine del gluteo. Un altro stop dai contorni poco chiari, che potrebbe costringerlo a saltare la quinta partita consecutiva.