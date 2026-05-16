Sorpresa ADL: dubbi su 3 acquisti fatti, ne parlerà con Conte in vista del futuro

vedi letture

Del resto gli argomenti non mancano e riguardano soprattutto tre dei sette acquisti della scorsa estate, sui nove complessivi

Grande attesa per l'incontro Conte-De Laurentiis a Champions acquisita. Secondo Sportmediaset, ci saranno diversi temi da trattare e punti su cui discutere. I più importanti, sono quelli legati al mercato. De Laurentiis, a quanto pare, chiederà all'allenatore di riflettere sul suo ruolo a tutto tondo. Tradotto: un pò meno allenatore manager e un pò più allenatore, valorizzando i giovani come fatto con Vergara e Alisson Santos.

Conte-De Laurentiis, attesa per l'incontro. Tre giocatori nel mirino

Del resto gli argomenti non mancano e riguardano soprattutto tre dei sette acquisti della scorsa estate, sui nove complessivi (De Bruyne e Marianucci erano stati scelti dal club, indicati e approvati dal tecnico): Beukema pagato 31 milioni, Lang 25 milioni e Lucca 35 milioni. Un argomento di discussione su cui Conte dovrà riflettere.